Rivaldo acerta com Sérgio Guedes para dirigir o Mogi Mirim na Série B

Ele será o terceiro técnico do time após nove rodadas. Edinho, filho do Rei Pelé, começou a Série B à frente do Mogi Mirim, mas só durou quatro jogos. Depois veio Ailton Silva, que somou apenas um ponto, dos três que o time tem na lanterna da Série B, com a pior defesa, já tendo sofrido 17 gols.

No último sábado, o Mogi Mirim perdeu em casa para o CRB, por 1 a 0, e agora vai buscar a reabilitação contra o América Mineiro, no Independência, no próximo sábado, às 21 horas, no fechamento da 10.ª rodada. A novidade do time deve ser Rivaldo, que ficou no banco diante do time alagoano.

O novo comandante do Mogi Mirim estava desempregado há quase um ano. O último clube de Sérgio Guedes foi o Santa Cruz, de onde acabou demitido em meados de setembro de 2014, também durante a disputa da Série B. Desde 2012, ele passou por Sport, XV de Piracicaba, Ceará, São Caetano e Oeste, além do Santa Cruz, sem deixar saudade. Agora o ex-goleiro da Ponte Preta, Santos e Cruzeiro, aceitou o desafio de tentar recuperar.