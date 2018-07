Rivaldo admite despedida, mas nega aposentadoria

"Estou chateado por ter sido expulso no jogo contra o Palmeiras", disse o meia de 39 anos, em sua página no Twitter. "Com certeza não foi minha intenção, mas minha tristeza é maior pois talvez tenha sido meu último jogo com a camisa do São Paulo", lamentou. Rivaldo, que entrou somente em campo somente no segundo tempo, levou o cartão vermelho direto ao se estranhar com o lateral Gerley.

"Quero pedir desculpas a todos os torcedores por isso", comentou o veterano, que não pretende se aposentar mesmo se sair do São Paulo. "Não vou deixar que essa seja minha última imagem como jogador. Vou continuar lutando. Ainda tenho futebol para mostrar. E todos verão, independente do clube em que estarei", prometeu Rivaldo.

Apesar da disposição de seguir no clube, o meia praticamente selou o fim de sua passagem pelo São Paulo, com o qual tem contrato somente até o fim do ano. Alvo de críticas do presidente Juvenal Juvêncio, o meia deve deixar o clube na "limpeza" do elenco programada pela diretoria no fim do Brasileirão.

Por conta da suspensão, Rivaldo perderá a chance de encerrar o ano diante de sua torcida, na cidade de Mogi Mirim, que receberá a partida entre São Paulo e Santos no próximo domingo. O jogo, que seria disputado no Morumbi, foi transferido para o interior de São Paulo por segurança. A polícia teme um eventual confronto de torcidas na capital, que sediará o jogo decisivo do campeonato, entre Corinthians e Palmeiras, no Pacaembu. Um empate assegura o título ao time alvinegro.