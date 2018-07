Rivaldo ainda tem espaço no São Paulo, diz Fernandinho

A boa atuação do São Paulo diante do Bragantino, na vitória do último sábado por 4 a 0, deixou uma dúvida no ar: onde entrará Rivaldo, que não atuou por estar contundido? O futebol rápido demonstrado pela equipe contrasta com a falta de velocidade do jogador de 38 anos. Para o atacante Fernandinho, no entanto, o meia ainda tem espaço entre os titulares.

"Não sei onde ele vai jogar, mas o Rivaldo é um craque, um jogador indiscutível. Com certeza ele terá seu espaço na equipe. Vou continuar dando o meu máximo em campo para que não seja no meu lugar. Temos de continuar neste bom momento para poder chegar em nossos objetivos", declarou.

Apesar da certeza de Fernandinho, o próprio técnico Paulo César Carpegiani já admitiu a possibilidade de deixar Rivaldo no banco. O treinador, aliás, comemorou a volta do meia Lucas, que estava com a seleção brasileira sub-20, e afirmou que o jogador conseguiu suprir a falta de um centroavante no elenco.

"Eu paguei todos os meus pecados quando o Ricardo Oliveira saiu do São Paulo. Não tínhamos um centroavante e o time penou em função disso. Quando o Lucas voltou da seleção conseguimos modificar um pouco isso e com ele pudemos suprir a ausência de um jogador de área. Temos opções e vai depender deles apresentar o bom futebol", analisou o comandante.

Após bater o Bragantino, o São Paulo irá iniciar nesta terça-feira a sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O time do Palestra Itália lidera a competição, com 20 pontos, enquanto a equipe do Morumbi tem dois pontos a menos e terá a chance de ultrapassar o rival.

