Rivaldo anuncia acerto e vai jogar em time de Angola

LUANDA - Rivaldo passou por alguns dos maiores times do mundo, como Barcelona, Milan, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, além de ter defendido a seleção brasileira com brilhantismo. Agora, vai jogar no inexpressivo futebol de Angola. Ele anunciou nesta sexta-feira o seu acerto com o Kabuscorp, atual vice-campeão angolano, e já foi até apresentado oficialmente na capital Luanda.

Com 39 anos, Rivaldo estava sem clube desde dezembro, quando acabou seu vínculo com o São Paulo, onde ficou durante a temporada passada, sem muito sucesso. Ele disse que tinha várias propostas, além de poder defender também o Mogi Mirim, no qual ocupa o cargo de presidente, mas acabou optando pela aventura de jogar em Angola. Assim, assinou contrato de um ano com o Kabuscorp.

"Estou muito feliz nesta nova etapa da minha carreira. Tenho certeza que farei uma linda história aqui", afirmou Rivaldo, que disse que o idioma foi um dos fatores que o fizeram aceitar a proposta do Kabuscorp - ex-colônia de Portugal, Angola tem o português como língua oficial. "Apesar da minha idade, confio no meu futebol e posso ajudar a equipe e o próprio campeonato."

Não é a primeira vez que Rivaldo vai para um centro inexpressivo do futebol mundial. Em 2008, ele aceitou uma proposta milionária do Bunyodkor, do Usbequistão, onde ficou cerca de dois anos. Antes disso, porém, ele jogou na Espanha (Barcelona e Deportivo La Coruña) e na Itália (Milan), sendo que também teve uma passagem pela Grécia - defendeu o Olympiacos e o AEK Atenas.

Eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo em 1999, Rivaldo teve uma história de sucesso na seleção brasileira, principalmente na Copa de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, quando foi um dos destaques do time que conquistou o pentacampeonato. Agora, já no fim da carreira, mas ainda sem planos declarados de aposentadoria, ele parte para jogar no futebol angolano.