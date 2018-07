Rivaldo chega a 'país irmão' e já fala como reforço de time angolano

LUANDA - O veterano meia Rivaldo já deu nesta sexta-feira a primeira declaração como jogador do Kabuscorp, equipe que vai defender em Angola. O ex-são-paulino afirmou que o fato de tratar-se de um país irmão e que também tem como idioma o português facilitou o acerto.

“Tive vários convites de outros clubes, de outros países, mas aceitei vir a Angola por ser um país irmão. O idioma é o mesmo, e minha família me ajudou na escolha. Não é porque eu sou o Rivaldo que não vou correr. Vou lutar muito e correr igual aos meus companheiros”, disse o campeão do mundo de 2002.

Está não será a primeira passagem do craque por um centro pouco desenvolvido do futebol. Antes de assinar com o São Paulo, no começo do ano passado, Rivaldo já havia se aventurado no Uzbequistão, onde jogou de 2008 a 2010, pelo Bunyodkor.

Equipe jovem, fundada em 1994, o Kabuscorp terminou o último Campeonato Angolano na segunda colocação. A equipe tem como dono o milionário Bento Kamgamba.