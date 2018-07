Rivaldo chega com meta de levar São Caetano para elite

SÃO CAETANO DO SUL - O veterano astro Rivaldo foi apresentado nesta terça-feira como novo reforço do São Caetano. Perto de completar 41 anos - faz aniversário no dia 19 de abril -, ele assinou contrato até 31 de dezembro e disse que chegou ao clube do ABC paulista com o objetivo de conseguir o acesso para a divisão de elite do Campeonato Brasileiro.

Numa entrevista coletiva que reuniu mais de 60 jornalistas, numa lotada sala na sede do clube, Rivaldo ficou feliz com a atenção que ainda atrai na mídia. "Isso mostra que a minha história no futebol foi muito bonita. Mas ainda tenho gás e por isso, aos 40 anos, aceitei o desafio de jogar no São Caetano", afirmou o jogador.

Ele também garantiu que não teme um eventual fracasso na disputa pelo acesso na Série B do Brasileiro. "São 21 anos como jogador de futebol. Minha história já está escrita, nada vai borrar o que eu já fiz", avisou Rivaldo. "Muitos duvidaram da minha capacidade, mas vou trabalhar muito para corresponder a confiança depositada em mim."

Antes da Série B, porém, ainda tem a disputa do Paulistão, que começou no último fim de semana - o São Caetano venceu o Atlético Sorocaba na primeira rodada. Sem jogar há dois meses, desde que encerrou sua passagem pelo Kabuscorp no futebol angolano, Rivaldo pediu duas semanas de preparação para poder estrear no novo clube.

Prestes a começar um novo desafio na vitoriosa carreira, Rivaldo descartou um eventual retorno para a seleção brasileira, que agora está sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, com quem ele foi pentacampeão em 2002. "Hoje a seleção não necessita mais do Rivaldo, mas, quando necessitou, eu cumpri o meu papel muito bem", disse.

Durante a apresentação no São Caetano, Rivaldo também revelou seus planos de encerrar a carreira no ano que vem, quando gostaria de defender o Santa Cruz, clube onde começou sua trajetória no futebol - depois do início em Pernambuco, passou por Mogi Mirim, Corinthians, Palmeiras, Barcelona, Milan e São Paulo, entre outros.