Rivaldo comenta sobre possível volta de Neymar ao Barcelona e prisão de Ronaldinho

Rivaldo, ídolo do Barcelona, afirmou que o regresso de Neymar ao clube catalão seria bem visto aos olhos da equipe. De acordo com o ex-jogador, o brasileiro não se amedrontaria com a presença de Lionel Messi.

LEIA TAMBÉM > Confira como os países têm negociado para reduzir os salários dos jogadores

"Ele está com 28 anos de idade e ainda tem muito futebol por jogar, então seria uma grande contratação para o Barcelona, pois chegaria alguém que conhece o time e que tem muita personalidade para fazer diferença sempre que necessário sem se amedrontar com a presença do Messi, e o argentino até gostaria de contar novamente com ele", disse Rivaldo em entrevista a site Betfair.

Além disso, o pernambucano, que jogou a Copa do Mundo de 2002 ao lado de Ronaldinho Gaúcho, comentou a prisão de seu amigo, também ídolo do Barcelona. Para Rivaldo, o acontecimento servirá de exemplo ao ex-jogador.

"Todos temos de passar por nossas provações, e eu acredito que isso servirá de exemplo para ele. Ronaldinho acabará saindo mais forte de toda essa situação chata por que está passando", disse o craque, que ainda ressaltou: "Ele é uma excelente pessoa, muito alegre e carinhosa com todo mundo, e fica difícil entender o que realmente aconteceu lá com a história dos passaportes. Resta esperar e torcer para que tudo dê certo, mas é terrível ter de passar seu aniversário detido no estrangeiro".

O ex-meio-campo, de 47 anos, fez história no Barcelona e acumula um total de 136 gols, em 230 jogos. Pela seleção brasileira, Rivaldo, além de conquistar o bronze olímpico, em 1996, na Olimpíada de Atlanta, foi campeão da Copa do Mundo de 2002, formando o quarteto de ataque dos 4Rs, ao lado de Ronaldo, Romário e Ronaldinho.