Rivaldo diz que Neymar é um camisa 10 que pode fazer a diferença na Copa

Rivaldo confia que Neymar pode liderar o Brasil na conquista da Copa do Mundo na Rússia. De acordo com o ex-jogador da seleção brasileira, que vestiu a camisa 10 do Brasil no título do Mundial de 2002, a mística do número dá uma responsabilidade maior e acredita que o atleta do PSG está a altura.

+ CBF trata de renovações antes mesmo do início da Copa do Mundo

+ Em cidade que receberá seleção, sol encurta a madrugada e ajuda veranistas

"Hoje, sem dúvida, Neymar é o jogador mais importante da seleção. E eu acredito que ele vai ser o capitão da equipe. Ele é o camisa 10, a gente sabe que o 10 tem uma responsabilidade muito grande, que vem não só da torcida brasileira, mas da imprensa, para ver esse jogador fazer a diferença", afirmou Rivaldo em entrevista à versão em inglês do site Goal, publicada nesta sexta-feira.

O jogador aposentado não acha que a pressão em cima de Neymar vá atrapalhar o jogador. "Eu acredito que ele está preparado há um tempo e é o jogador que o Brasil necessita quando está em campo. Dá mais confiança para os companheiros. Ele é o brasileiro no futebol sobre quem mais se fala no mundo", comentou.

Rivaldo também elogiou o papel que vem sendo desempenhado pelo treinador da seleção brasileira. "Tite colocou uma maneira de trabalho, os jogadores começaram a respeitar e a jogar da forma que ele gosta. Deu uma mudada tão rápida e agora o Brasil vai confiante para o Mundial. Estava todo mundo achando que a seleção não ia chegar forte nessa Copa, mas agora dá para ver que a tem chance de ir longe e até mesmo ser campeã", opinou.

Colega de Dunga na Copa do Mundo de 1998, Rivaldo isentou o ex-treinador da seleção de críticas. "Acho que a entrada do Tite na seleção foi acertada, o Brasil estava em um momento difícil com o Dunga, mas não por culpa dele. Os resultados não estavam vindo. É comum no futebol, como não dá para mudar todos os jogadores, trocam uma pessoa em vez de 20", disse o jogador eleito pela Fifa o melhor do mundo em 1999.

O Brasil de Neymar e Tite vai estrear na Copa do Mundo contra a Suíça, no dia 17, em Rostov. Os outros dois compromissos da seleção no Grupo E vão ser contra a Costa Rica, no dia 22, e a Sérvia, no dia 27.