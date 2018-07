Rivaldo e Rodrigo Souto devem jogar pelo São Paulo contra o Noroeste

SÃO PAULO - Com vários problemas para escalar o São Paulo, o técnico Paulo César Carpegiani fez vários testes em coletivo realizado no CT da Barra Funda, e promoveu cinco mudanças na equipe titular. As novidades na escalação da equipe foram o zagueiro Xandão, o volante Rodrigo Souto, o lateral-esquerdo Junior Cesar, o meia Rivaldo e o meia-atacante Marlos.

Contundidos, os zagueiros Miranda e Alex Silva não participaram da atividade e devem desfalcar o São Paulo contra o Noroeste, em Bauru, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista, no domingo. Único titular da zaga garantido, Rhodolfo treinou ao lado de Xandão e de Rodrigo Souto, que foi improvisado no setor.

Juan também não participou da atividade e foi substituído na lateral esquerda por Junior Cesar. Apesar de Ilsinho e Willian José terem entrado bem na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, eles voltaram a trabalhar entre os reservas. Sem Fernandinho e Lucas, Carpegiani escalou Rivaldo e Marlos ao lado de Dagoberto.

Assim, o São Paulo, vice-líder do Campeonato Paulista, com 37 pontos, deve enfrentar o Noroeste com a seguinte formação: Rogério Ceni; Xandão, Rodrigo Souto e Rhodolfo; Jean, Carlinhos, Casemiro, Rivaldo e Junior Cesar; Marlos e Dagoberto.