Rivaldo é titular em jogo treino

Paulo César Carpegiani deu mais um sinal nesta quarta-feira, 23, de que deverá escalar Rivaldo entre os titulares no clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Morumbi. Sem apresentar dores, o jogador voltou a vestir a camisa 10 no jogo-treino com o Santos, de Angola, no CT da Barra Funda.

Rivaldo já havia treinado entre os titulares na terça, recuperado das dores que o tiraram dos dois últimos jogos do time. Durante a atividade desta quarta, o meia marcou um belo gol, de cobertura, na vitória por 3 a 0. Dagoberto marcou o primeiro gol e um zagueiro anotou contra.

Os titulares do São Paulo entraram em campo com Rogério Ceni; Rhodolfo, Alex Silva, Miranda e Juan; Jean, Carlinhos, Rivaldo e Lucas; Fernandinho e Dagoberto. No segundo tempo do jogo-treino, Carpegiani fez duas mudanças na equipe e alterou o esquema para o 3-5-2. Rivaldo deu lugar ao volante Casemiro e Xandão substituiu Alex Silva. Dessa forma, a zaga de três defensores atuou ainda com Rhodolfo e Miranda.