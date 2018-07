Rivaldo ficará fora de estreia na Copa do Brasil O técnico do São Paulo, Paulo César Carpegiani, informou neste domingo, após a partida contra a Portuguesa, no Canindé, que o meia Rivaldo não entrará em campo no duelo contra o Treze, na quarta-feira, na Paraíba, na estreia do clube na Copa do Brasil. De acordo com o treinador, o jogador será poupado para poder atuar no jogo contra o Bragantino, no sábado, pela nona rodada do Campeonato Paulista.