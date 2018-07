Rivaldo fixa ingresso mais barato para jogos do Mogi Mirim em R$ 100 Argumentando que nem com promoções o estádio que leva o nome do seu pai fica cheio, o presidente do Mogi Mirim, o craque Rivaldo, decidiu cancelar o subsídio dos ingressos aos torcedores e estipulou novo valor para as partidas em casa: R$ 100 a entrada inteira e R$ 50 a meia-entrada. O clube não tem projeto de sócio-torcedor e cancelou cortesias.