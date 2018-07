Rivaldo ironiza Alemanha: 'Essa era a seleção que nós devíamos nos espelhar?'

Um dos destaques da seleção brasileira campeão do mundo em 2002, o ex-meia Rivaldo aproveitou a eliminação da Alemanha para ironizar as críticas contra o time do Brasil após a Copa de 2014 e ainda defendeu os treinadores brasileiros.

Em sua página no Instagram, o ex-jogador pediu respeito à seleção brasileira. "Essa era a seleção que nós devíamos no espelhar? Que sacrificaram vários treinadores por não irem pra “Europa” estudar? Que depois dos 7-1 tudo no Brasil estava errado?", ironizou.

Ele ainda afirmou que a derrota para os alemães há quatro anos foi um acidente. "Por isto eu sempre falei que o 7 x 1 foi um acidente e nunca mais iria acontecer isto, agora vamos esperar pra ver em qual “país temos que nos espelhar”", completou.

A Alemanha, atual campeã do mundo, foi eliminada ainda na fase de grupos depois de perder para México e Coreia do Sul e derrotar a Suécia. Os alemães ficaram em último no grupo.