Rivaldo não se recupera e desfalca Palmeiras na quarta contra o Goiás

Ainda com dores musculares na coxa esquerda, o volante Rivaldo foi vetado para a primeira partida de semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira às 21h50, contra o Goiás, no Serra Dourada. Valdívia também está com problemas na coxa esquerda e será o outro desfalque do Palmeiras.

Depois de perder espaço nas últimas partidas, Rivaldo seria titular contra o Atlético Goianiense no domingo, quando o técnico Luiz Felipe Scolari escalou um time formado quase todo por reservas. Mas o ex-jogador do Avaí começou sentir o problema muscular dias antes da partida e ainda não se recuperou. Assim, não foi relacionado para enfrentar o Goiás.

Antes de viajar para Goiânia na tarde desta terça-feira, o elenco do Palmeiras fez uma atividade tática pela manhã. Felipão ainda fez um trabalho específico de posicionamento, além de treinar cobranças de faltas e de pênaltis.

Confira os jogadores relacionados:

Goleiros - Deola e Bruno

Laterais - Vítor e Gabriel Silva

Zagueiros - Danilo, Maurício Ramos, Leandro Amaro e Fabrício

Volantes - Edinho, Pierre, Márcio Araújo e Marcos Assunção

Meias - Lincoln, Tinga e Patrik

Atacantes - Kleber, Ewerthon, Luan e Dinei