Rivaldo pega infecção após cirurgia no joelho e está internado

Rivaldo anunciou nesta segunda-feira que precisou ser internado. Após ser submetido a duas cirurgias no joelho direito, o campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 foi surpreendido por uma infecção bacteriana no local e, por isso, seguirá em observação no hospital, que não foi revelado por ele.

"Depois de passar por duas cirurgias no joelho, agora peguei uma infecção bacteriana no mesmo joelho direito no corte da cirurgia. Agora é ficar internado por alguns dias para tomar alguns antibióticos na veia. Sei que o Senhor está no comando e vai dar tudo certo", escreveu em seu Facebook.

O joelho direito de Rivaldo já havia lhe trazido problema recentemente. Em setembro, ele precisou ser submetido a uma cirurgia no local para corrigir problemas no menisco e na cartilagem. Na época, explicou que faria a recuperação, então prevista para até seis meses, antes de definir se abandonaria de vez a carreira de jogador.

Rivaldo está com 43 anos e atuou em algumas partidas do Mogi Mirim, clube do qual também era presidente, na última Série B do Campeonato Brasileiro. Após deixar o time paulista, desejava ir para os Estados Unidos e teria até recebido propostas de equipes norte-americanas.