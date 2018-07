Rivaldo revela ter papel de 'treinador' em campo

"O Milton (Cruz) fala comigo e pede para eu conversar com os jogadores mais novos dentro de campo. Sempre é bom ter este diálogo. Com a experiência de alguns jogadores, ele diz que também somos treinadores", declarou Rivaldo, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Rivaldo foi o principal destaque da vitória são-paulina diante do Cruzeiro, no último sábado, e espera repetir a atuação diante do Internacional, neste domingo, no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com a semana livre para treinar, o jogador teve tempo para se recuperar fisicamente e, por isso, espera atuar os 90 minutos da partida.

"Espero jogar bem no domingo. Se eu treino é para jogar os 90 minutos. Quando os jogos acontecerem de domingo e quarta, aí eu converso com o treinador. Mas é bom entrar no ritmo do jogo, pois quando você não joga sente esta dificuldade", afirmou.