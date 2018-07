Rivaldo se defende de expulsão e diz que continuará jogando em 2012

SÃO PAULO - O meia Rivaldo usou o Twitter para tentar esclarecer, mais uma vez, o lance da expulsão no fim do clássico entre Palmeiras e São Paulo, no domingo - seu time foi derrotado por 1 a 0.

Em mensagens postadas na rede, o jogador pediu desculpas aos torcedores, afirmou que ficou chateado por ter terminado de tal maneira a sua última aparição com a camisa são-paulina, já que ele cumprirá suspensão contra o Santos, domingo, e não deve renovar com o time do Morumbi.

"Estou chateado por ter sido expulso ontem no jogo contra o Palmeiras, com certeza não foi minha intenção", disse o jogador, sobre o lance com Gerley. "Somente toquei nas costas dele, como chamando atenção. Mas minha tristeza é maior pois talvez tenha sido meu último jogo com a camisa do São Paulo."

Rivaldo, de 39 anos, garantiu que não vai se aposentar ao fim de 2011 e que o cartão vermelho não ficará marcado como o último momento de sua vitoriosa carreira.

"Quero pedir desculpas a todos os torcedores por isso. Mas não vou deixar essa ser minha última imagem como jogador, vou continuar lutando. Ainda tenho futebol para mostrar. E todos verão, independente do clube que estarei. Obrigada a todos pelas críticas e pelo apoio, isso só me fortalece."