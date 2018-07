Rivaldo torce tornozelo em treino do Palmeiras

O volante, que vem sendo improvisado na lateral esquerda, torceu o tornozelo direito durante as atividades desta quinta e deixou o treino mais cedo. Sem previsão de retorno, ele dará início a tratamento fisioterápico na sexta.

Antes, Felipão já havia perdido o recém-contratado Wellington Paulista, que sofreu uma luxação no ombro direito durante o jogo contra o Coritiba, na quarta. Ele precisou ser substituído no intervalo e deve ficar afastado por duas semanas.

Desta forma, o atacante deverá ficar fora da estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, no dia 22 deste mês, diante do Botafogo, em São José do Rio Preto (SP) - o time perdeu o mando de campo por causa de problemas no campeonato de 2010.