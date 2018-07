Rivaldo usa Instagram para anunciar demissão de técnico do Mogi

SÃO PAULO - Aos 41 anos, prestes a completar 42 anos, Rivaldo é um veterano no futebol mas, nas redes sociais, ele não quer ficar atrás de ninguém. Nesta quarta-feira, até inovou. Usou sua contra no Instagram para comunicar que havia demitido o técnico Aílton Silva do comando do Mogi Mirim. O pentacampeão, vale lembrar, é o presidente do clube.

Nesta quarta, Rivaldo não participou em campo da derrota para a Portuguesa, por 2 a 0, no Canindé. Foi a quinta partida seguida sem vitória do Mogi, a segunda derrota seguida. Assim, a equipe é penúltima colocada do Grupo D, com 12 pontos, e passa a correr risco de rebaixamento no Paulistão.

"Depois da derrota de hoje do Mogi Mirim contra a Portuguesa, o técnico Ailton não estará mais no comando do time. Gostaria de deixar aqui minha gratidão por todo trabalho feito ano passado e este ano no Mogi", postou Rivaldo, como legenda de uma foto em que aparece ao lado do treinador.

O presidente do Mogi, porém, admitiu que Ailton não tem culpa na campanha ruim. "Sei que não é fácil montar um time tão rápido como foi para um campeonato tão difícil como é o Paulista. E dizer que a culpa não foi sua, mas quando não tem resultados precisamos mudar para poder dar ânimo aos jogadores. Eu, como presidente, tive que tomar essa decisão depois do jogo no Canindé", escreveu.