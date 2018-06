Rivaldo vai liderar as lendas do Barcelona na Arena Pernambuco

Rivaldo vai voltar a Pernambuco. O melhor do mundo em 1999 será a estrela do amistoso que os ex-craques do Barcelona farão na Arena Pernambuco no dia 14 de abril, às 19h. Será a primeira vez que o Barcelona Legends vai atuar no País.

Além de Rivaldo, estão confirmados Belletti, Giovanni e Edmilson; os argentinos Saviola e Sorín; o francês Abidal; e o holandês Frank De Boer. Ronaldinho Gaúcho, que completou ontem 38 anos, ainda não confirmou.

Essa verdadeira seleção vai enfrentar brasileiros que fizeram história no futebol pernambucano e foram eleitos em votação na internet. Após mais de 60 mil votos, foram escolhidos o goleiro Bosco, o meia Juninho Petrolina e os atacantes Carlinhos Bala e Denis Marques, entre outros.

Rivaldo está entusiasmado. Ele vai atuar um tempo em cada equipe – foi a única exigência que fez – e disse aos amigos que estava com saudade de jogar no Estado onde iniciou a carreira – ele atuou no Santa Cruz no início dos anos 1990.

Para os organizadores, o evento terá a mesma importância da partida entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias, realizada na arena, em março de 2016. Por isso, a programação terá atrações especiais ao longo do dia: churrasco no estacionamento, brinquedos infantis e quatro shows musicais. Os torcedores terão uma operação especial de mobilidade, com o Expresso Arena. “O objetivo é transformar a partida em um evento de entretenimento”, diz o empresário Marcio Flores.

Embora os organizadores façam as contas de 40 mil pessoas, as vendas ainda são tímidas – só dez mil ingressos foram vendidos. Os preços variam de R$ 40 a R$ 250.

Os promotores do amistoso criaram uma exposição no Shopping Recife. Estão lá a bola da Liga dos Campeões de 2005 e uma chuteira de Rivaldo de 2002. “Com essa chuteira, eu fiz três”, escreveu o meia, referindo-se a um jogo com o Valencia.