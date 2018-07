Rivaldo voltará ao Brasil para jogar no Mogi Mirim em 2011

Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, o meio-campista Rivaldo anunciou nesta quinta-feira sua volta ao futebol brasileiro para o ano que vem, quando jogará no Mogi Mirim, time do interior paulista do qual ele é presidente.

"Depois de resolver muitas coisas fora do país, resolvi jogar o Paulistão de 2011 pelo Mogi Mirim", disse Rivaldo em sua conta no Twitter sobre o Campeonato Paulista.

Rivaldo, de 38 anos, atuou as últimas duas temporadas pelo clube do Usbequistão Bunyodkor.

O meia pernambucano, eleito o Melhor Jogador do Ano pela Fifa em 1999, teve ótima passagem pelo futebol espanhol, tendo atuado por Deportivo La Coruña e Barcelona, onde teve a melhor fase de sua carreira, marcando vários gols bonitos.

No Brasil, ele jogou por Santa Cruz, Mogi Mirim, Corinthians e Palmeiras, antes de ir para a Espanha, e também pelo Cruzeiro, em 2004. Rivaldo teve ainda passagens pelo Milan e pela Grécia, antes de ir para o Uzbequistão.

Seu ponto alto na seleção foi a conquista do pentacampeonato na Coreia do Sul e Japão. Ele foi apontado pelo técnico Luiz Felipe Scolari como o grande destaque da competição.

No Campeonato Paulista, Rivaldo terá a chance de rever Felipão, treinador do Palmeiras, além do atacante Ronaldo e do lateral-esquerdo Roberto Carlos, seu ex-companheiros de seleção brasileira, que estão no Corinthians.