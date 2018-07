Rivalidade acirrada entre os grandes dá o tom do Paulistão 2015

Nos últimos anos, o Paulistão serviu mais para uma extensão da pré-temporada dos quatro gigantes do Estado. Em muitos jogos do torneio, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos colocaram garotos em campo, poupando titulares para jogos considerados mais importantes, principalmente para as equipes que estão na Copa Libertadores – nesta temporada, São Paulo e Corinthians disputarão o torneio continental.

Nesse ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF) tentou evitar esse procedimento limitando a 28 jogadores o número de inscritos por cada clube, fato que gerou desconforto principalmente no São Paulo.

Se por um lado a federação “engrossou” com as equipes, por outro abriu um pouco mais o bolso. Neste ano, campeão paulista vai embolsar R$ 3 milhões – R$ 500 mil a mais do que o Ituano recebeu por levantar a taça no ano passado. O prêmio ao vice será de R$ 1 milhão, ante os R$ 600 mil que o Santos faturou em 2014. Terceiro e quarto colocados ganharão R$ 300 mil; entre o quinto e o oitavo lugares levarão R$ 200 mil; e ainda R$ 100 mil para os times que terminarem entre a 9.ª e a 16.ª posição, uma novidade.

A FPF estipulou em R$ 40 o preço mínimo por ingresso, mas alguns clubes optaram por diminuir o valor e arcar com a diferença. Outros preferem ganhar mais dinheiro, como o Osasco Audax, que levou o jogo de estreia contra o Palmeiras para o Allianz Parque, estádio do adversário.

O torneio será exibido pela TV Globo, dona dos direitos de transmissão. A Band, com uma sublicença, também vai mostrar alguns jogos. O SporTV e o Premiere FC farão as transmissões em canais por assinatura – todos os jogos serão transmitidos pelo sistema pay-per-view.

Assim como no ano passado, as quartas de final e semifinais serão disputadas em jogo único, com mando de campo da equipe de melhor campanha – empate leva o jogo para os pênaltis. As finais serão disputadas em dois jogos, com mando da federação e em caso de empate mais uma vez as penalidades definirão o vencedor.

O mês de janeiro agitou a janela de transferências e reascendeu a rivalidade entre os grandes clubes. O Palmeiras foi o que mais contratou e entre os novos jogadores está o atacante Dudu, que era disputado por São Paulo e Corinthians. Além disso, o time trouxe reforços como o volante Arouca, o lateral-esquerdo Zé Roberto e o meia Alan Patrick.

Além de Dudu, o Palmeiras tirou das mãos do São Paulo um ótimo contrato de patrocínio com a Crefisa, de R$ 23 milhões por ano. Foi mais um motivo para farpas entre os presidentes Paulo Nobre e Carlos Miguel Aidar, que discutem desde a conturbada contratação do atacante Alan Kardec feita pelo Tricolor na temporada passada.