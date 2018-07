Rivalidade entre Barcelona e Real Madrid preocupa Vicente del Bosque

O técnico Vicente del Bosque revelou temer que a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, exacerbada com a disputa de quatro clássicos em um curto espaço de tempo, pode ter efeitos negativos sobre a seleção espanhola. A tensão está elevada entre as equipes, que se enfrentam nesta quarta-feira pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Será o terceiro dos quatro encontros quase em sequência entre os rivais, com vários companheiros da seleção espanhola tendo discutido durante a final da Copa do Rei, vencida pelo Real Madrid por 1 a 0, na prorrogação, em duelo disputado na última semana.

"Estou preocupado com as brigas entre os meus jogadores durante esses clássicos. Espero que não transcenda e afete meu vestiário", disse Del Bosque ao jornal espanhol Marca desta quarta-feira. "As boas relações dentro do vestiário são a base para o nosso sucesso no futuro".

José Mourinho e Pep Guardiola se envolveram na terça-feira em uma briga verbal, com o treinador do Barcelona utilizando um palavrão para responder provocações anteriores do técnico do Real Madrid.

O zagueiro Carlos Marchena pediu para seus colegas da Espanha deixarem a rivalidade, aumentada com a maratona de clássicos, de lado para fortalecer a seleção. "Você tem que ser inteligente e se lembrar que a seleção está acima de qualquer vínculo com os clubes", disse.

