Rivalidade no clássico faz Jean 'interromper' amizade com Hernanes

Os 15 anos de amizade de Jean e Hernanes tiveram um intervalo nesta semana. O vínculo iniciado nas categorias de base do São Paulo pela primeira vez teve uma interrupção temporária. O motivo é a realização do clássico deste domingo entre o Palmeiras e o clube do Morumbi, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Será o primeiro encontro dos dois como adversários.

Jean e Hernanes cresceram juntos no São Paulo e foram campeões brasileiro no mesmo time titular de 2008. Os anos passaram, cada um foi para um clube e veio a coincidência de o reencontro em gramados brasileiros ser como rivais. "O Hernanes é um grande amigo. Desde quando ele chegou eu já percebi que tinha essa chance de jogar contra", comentou Jean, agora jogador do Palmeiras.

No clássico no Allianz Parque os dois vão se encontrar como adversários, porém o clima de disputa começou um pouco antes disso. Nesta semana a dupla se encontrou casualmente na terça-feira em uma espécie de até breve. "Não falamos muito do jogo. Agora, desde quarta-feira nem por Whatsapp eu vou falar mais. Só voltaremos a falar na segunda-feira mesmo", comentou o palmeirense.

A amizade entre os dois rendeu títulos até na seleção brasileira. A dupla integrou o elenco comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari na conquista da Copa das Confederações, de 2013.