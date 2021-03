Rivellino, ídolo de Corinthians e Fluminense, é vacinado contra covid-19

Ídolo de Corinthians e Fluminense, o ex-jogador Roberto Rivellino, de 75 anos, recebeu nesta terça-feira a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus. A vacinação aconteceu pelo sistema drive thru em Vinhedo, cidade do interior de São Paulo, onde reside.

Campeão do mundo em 1970 pela seleção brasileira, Rivellino é tido como inventor do drible "elástico". Ele também participou dos mundiais de 1974 e 1978 (na Alemanha e na Argentina, respectivamente). Pela equipe alvinegra e tricolor, conquistou inúmeros títulos. Teve ainda passagem pelo futebol saudita, atuando pelo Al-Hilal. O ex-jogador usou suas redes sociais para comemorar a vacinação e agradecer os trabalhadores da área da saúde.

"Meu agradecimento especial a esses heróis da saúde. Fiquem em casa e se cuidem. Se Deus quiser, em breve, teremos dias melhores", publicou Rivellino.

Além de Rivellino, outros ex-jogadores, ídolos do futebol brasileiro e ex-companheiros de seleção também receberam o imunizante. Entre eles: Pelé, Pepe, Zagallo, Evaristo de Macedo e Manga.