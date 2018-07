River e Boca empatam em jogo de chuva e expulsões

Líder do Campeonato Argentino, o River Plate contou com a ajuda da arbitragem para empatar com o Boca Juniors no chamado Superclássico do país. A partida, que terminou em 1 a 1, teve uma expulsão para cada lado e contou com um pênalti mal marcado para o River, o que causou também a expulsão do volante Fernando Gago.

O lance em questão aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Gago entrou na frente da bola para evitar um gol do River. A bola bateu na sua cabeça e, depois, no pé esquerdo, que ele havia levantado. O árbitro deu mão na bola e expulsou o jogador do Boca. Na cobrança, Fuenes Mori desperdiçou.

Naquele momento, o Boca há vencia por 1 a 0, gol de Magallán. Com um a mais, debaixo de fortíssima chuva, o River empatou no segundo tempo, com Pezzella. No finalzinho, Fuenes Mori também foi expulso, por um carrinho criminoso no meio-campo.