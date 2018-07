River empata com o Lajeadense e confirma acesso à Série C Com o empate entre River e Lajeadense, por 1 a 1, na noite desta segunda-feira, no Estádio Alviazul, em Lajeado, os quatro novos integrantes da Série C do Campeonato Brasileiro estão definidos. Como havia vencido o jogo de ida, por 3 a 0, o clube piauiense ficou com a última vaga com quatro pontos nos dois confrontos. Também conquistaram o acesso: Botafogo-SP, Remo e Ypiranga-RS.