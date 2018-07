River passa pelo Boca e está na final da Copa Sul-Americana

O River Plate encerrou uma freguesia histórica e voltou à final da Copa Sul-Americana ao vencer nesta quinta-feira seu principal rival, o Boca Juniors, por 1 a 0, no estádio Monumental de Nuñez, em um duelo considerado como um campeonato à parte para as duas equipes.

O River contou com a sorte e a própria competência para sair com a vaga na decisão. No primeiro lance do jogo, aos 18 segundos, Ariel Rojas fez pênalti bobo, silenciando o lotado Monumental. Emanuel Gigliotti bateu à meia altura, mas o goleiro Marcelo Barovero salvou.

O lance não assustou os donos da casa, que pressionaram e marcaram o gol da classificação ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, com belo chute de primeira de Leonardo Pisculichi. O Boca, que avançaria com um empate após o 0 a 0 em La Bombonera, desperdiçou pelo menos três chances claras e ainda saiu de campo reclamando de um gol marcado pelo próprio Gigliotti, mal anulado pela arbitragem.

A equipe de La Plata volta à decisão da Sul-Americana após 11 anos e enfrentam o Nacional de Medellín, que derrotou o São Paulo ontem depois de cobranças de pênaltis. A primeira partida será realizada na Colômbia, na próxima quarta-feira. O título será decidido na Argentina, no dia 10 de dezembro.

Foi o primeiro confronto de mata-mata vencido pelo River contra o principal rival em torneios internacionais. Até então, o Boca tinham levado a melhor todos os três duelos entre as duas equipes, o último deles ocorrido nas semifinais da Copa Libertadores de 2004.

Para a decisão, Gallardo ganhou reforços importantes. Recuperado de uma inflamação abdominal, Rodrigo Mora voltou ao ataque no lugar de Giovanni Simeone, que atuou na primeira partida. Já na zaga, Jonathan Maidana, lesionado, deu lugar ao titular da posição, Germán Pezzela, também liberado após passagem pelo departamento médico.

Já no Boca, Arruabarrena tinha apenas uma dúvida. Sem Juan Manuel Martínez, ex-Corinthians, o técnico modificou o esquema tático, reforçando o meio-campo com a entrada de Federico Carrizo. No entanto, optou por Emanuel Gigliotti no ataque, substituindo Andrés Chávez.

O JOGO

A torcida que transformou o Monumental em um verdadeiro caldeirão antes do apito inicial levou um susto no primeiro lance do jogo. Aos 16 segundos, após cruzamento do Boca, Ariel Rojas dominou mal e, ao tentar cortar, acabou derrubando César Meli dentro da área.

Depois de muita reclamação, Emanuel Gigliotti foi confiante para a bola, bateu à meia altura no centro da meta, mas Marcelo Barovero impediu o gol do rival em difícil defesa.

Apesar da pressão do River, foi o Boca quem teve a segunda chance na partida. Aos 12 minutos, Carrizo chutou rasteiro de fora da área. O herói Barovero quase se transformou em vilão e rebateu para o meio da área, nos pés de Gigliotti. No entanto, conseguiu se recuperar e, na sequência, abafou a finalização do atacante.

A velha máxima do futebol se fez presente no Monumental: quem não faz, leva. O Boca desperdiçava chances, o River não. Aos 16 minutos, após pressão na saída de jogo, a bola sobrou para Leonel Vangioni na esquerda. O lateral cruzou rasteiro e Leonardo Pisculichi bateu de primeira, sem chances para Agustín Orion.

O River garantia a classificação com a vitória parcial, mas um empate dava a vaga na decisão ao Boca. Apesar da vantagem, quem seguia atacando era o time de Marcelo Gallardo, que, no entanto, não conseguiam criar jogadas de perigo.

O Boca foi prejudicado pela arbitragem aos 30 minutos. Após cobrança de falta afastada pela defesa do River, Cristian Erbes levantou na área, encontrando Gigliotti livre. O atacante dominou bonito e tocou para a rede, mas o juiz anulou mal, marcando impedimento inexistente no lance.

Na sequência, Gigliotti desperdiçou outra chance clara de empatar. Depois de cruzamento na área, o zagueiro Ramiro Funis Mori tentou cortar e acabou ajeitando para o artilheiro do Boca, que mergulhou para cabecear, mas tirou demais de Barovero. A bola passou caprichosamente ao lado da trave esquerda do River.

A equipe de Gallardo voltou melhor do intervalo. E seguiu tentando ampliar a vantagem para eliminar qualquer chance de classificação do rival.

Aos 10 minutos, o meia Carlos Sanchéz ganhou no corpo de Nicolás Colazo em disputa de bola na esquerda e cruzou rasteiro para a área. A bola atravessou toda a defesa e parou nos pés do artilheiro Teófilo Gutiérrez, que furou feio, desperdiçando grande chance.

Todas as jogadas ofensivas passavam pelos pés de Pisculichi, que quase marcou o segundo aos 18. O herói do jogo, ao lado de Barovero, também caiu pela esquerda, limpou a marcação e chutou bonito, obrigando Orion a fazer boa defesa.

Vendo seu time acuado no campo defensivo, Arruabarrena decidiu arriscar e, aos 22 minutos, colocou o atacante Chavéz no lugar do meia Fuenzalida, que tinha entrado em campo no lugar de Fernando Gago, lesionado ainda no primeiro tempo.

A mudança não surtiu efeito e o River seguiu criando as melhores chances. Aos 34, em rápido contra-ataque, Sanchéz recebeu na entrada da área e soltou a bomba, mas a bola passou à esquerda do gol. Na sequência, o mesmo Sanchéz desperdiçou outra oportunidade em novo chute de longa distância.

O Boca partiu para o tudo ou nada aos 40 minutos, quando Arruabarrena pôs o atacante Gonzalo Castellani e praticamente abdicou do meio-campo, forçando ligações diretas e bolas levantadas na área. Apesar da superioridade numérica no setor ofensivo, o Boca não transformou a pressão em chances para empatar o jogo.

FICHA TÉCNICA

River Plate: Barovero; Mercado, Pezzella, Funes Mori e Vangioni; Sánchez, Ponzio, Rojas e Pisculichi (Solari); Mora (Cavenaghi) e Gutiérrez. Técnico: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Orion; Marín, Forlín, Díaz e Colazo; Meli, Gago (Fuenzalida, Chavéz), Erbes (Castellani) e Carrizo; Gigliotti e Calleri. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Gols: Pisculichi (River Plate).

Cartões Amarelos: Mercado, Ponzio, Vangioni e Rojas (River Plate); Forlín, Fuenzalida, Díaz, Carrizo e Chavéz (Boca Juniors).

Cartões Vermelhos: Díaz (Boca Juniors).

Estádio: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina).