River-PI anuncia recorde de público na final da Série D contra o Botafogo-SP

Como marcou dois gols fora de casa, o time piauiense pode garantir o título se vencer por 1 a 0 ou 2 a 1, por exemplo. Ou ainda por dois gols de diferença se tomar apenas um gol do time paulista. Antes deste total de público, o recorde na Série D era da partida entre Remo-PA e Operário-PR, pelas quartas de final, em Belém. Na ocasião, foram 31.635 torcedores presentes no estádio Mangueirão. Nas semifinais, na vitória do River sobre o Ypiranga-RS, a direção do estádio divulgou o público total de 21.225 pessoas, com arrecadação de R$ 304 mil.

CORRIDA POR INGRESSOS - As vendas começaram na sexta-feira passada, com média de cinco a seis mil bilhetes vendidos por dia. Na manhã desta quarta foram registradas grandes filas nos pontos de vendas, ainda mais depois que a organização anunciou que restavam apenas sete mil ingressos. A partir das 15 horas, os pontos de venda foram reduzidos dos 26 para somente três centrais, localizados nos shoppings da capital.

A renda total com as vendas foi de R$ 1.060.000,00, com preços variando de R$ 15 a R$ 60. Apenas 50 bilhetes estão disponíveis à torcida botafoguense, que não é esperada em Teresina.

Festa à parte, o Ministério Público Estadual contesta a segurança do Albertão nos setores das gerais, liberadas para a decisão. O órgão alega que estes espaços não oferecem condições básicas de segurança e higiene e pode reivindicar a decisão de não abrir estes setores.

A Fundespi, administradora do estádio, a Federação de Futebol do Piauí e o River entregaram nesta quarta-feira um laudo ao Corpo de Bombeiros que comprova a capacidade do Albertão para vreceber os 40 mil torcedores.