River-PI ganha do Lajeadense e abre vantagem nas quartas de final da Série D Sob o forte calor de 38 graus e com apoio de mais de 20 mil torcedores presentes ao estádio Albertão, o River-PI venceu o Lajeadense por 3 a 0 nesta segunda-feira à tarde, e abriu grande vantagem para o jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O segundo confronto está marcado para dia 19, às 19 horas, em Lajeado, no Rio Grande do Sul.