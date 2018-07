River-PI vence Ypiranga e fica perto da final na Série D do Brasileiro Mesmo sem exibir um bom futebol, o Ríver-PI largou em vantagem na briga por vaga à final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com dois gols do atacante Eduardo, o time piauiense venceu Ypiranga-RS por 2 a 0, na noite deste sábado, no estádio Albertão, em Teresina (PI).