River-PI x Bahia: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

River-PI e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil em duelo que será disputado no estádio Albertão, às 21h30 (horário de Brasília), em Teresina. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV 3 e TV Globo (para a Bahia).

Após o duelo com o River-PI, o Bahia irá enfrentar, na ordem, o Vitória, o Jacobina, Nacional e o Ceará. Já o River-PI encara, América-RN, Confiança e 4 de julho.

No domingo, o Bahia ficou no empate por 1 a 1 com o Jacuipense, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Após sair na frente com gol de Ignácio, o Bahia viu Wesley Machado balançar as redes e deixar tudo igual aos 46 minutos do segundo tempo.