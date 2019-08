River Plate bate Cerro Porteño e fica perto da semifinal na Libertadores

Atual campeão da Copa Libertadores, o River Plate ficou mais perto da semifinal, na noite desta quinta-feira, ao derrotar o Cerro Porteño por 2 a 0, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina. Os dois gols da partida saíram em cobranças de pênalti.

LEIA TAMBÉM > Scarpa diz estar na sua melhor fase no Palmeiras e recorda golaço contra o Grêmio

Com o resultado, o time argentino ficou em boa vantagem para o segundo jogo das quartas de final contra os paraguaios. Em Assunção, na próxima quinta-feira, o River avançará mesmo se empatar ou até perder por um gol de diferença.

Jogando diante do apoio maciço da torcida, o River não teve dificuldades para abrir o placar. Aos sete minutos, Larrivey fez falta em De La Cruz, que o juiz não viu, mas o árbitro de vídeo não deixou escapar. Na cobrança da penalidade, Ignacio Fernandez bateu com segurança.

Após o gol, o time da casa manteve o ritmo ofensivo e não tirou o pé do acelerador. No segundo tempo, a bola voltou a balançar as redes. Mas, por intervenção do VAR, o juiz anulou o lance por considerar que Suárez acertou a mão na bola antes de dar assistência para Palacios.

Na sequência, aos 20 minutos, o Cerro Porteño não conseguiu evitar o segundo gol dos argentinos. Borré sofreu falta de Carrizo dentro da área e o árbitro anotou mais um pênalti. O próprio Borré bateu e converteu, confirmando a vitória dos anfitriões.