River Plate busca o título da Libertadores após 19 anos

O River Plate enfrenta o Tigres às 22 horas de desta quera-feira com a vantagem de depender de uma vitória simples (o jogo no México foi 0 a 0)para conquistar a Copa Libertadores após 19 anos - três depois de ter disputado a Segunda Divisão da Argentina.

Após reconquistar um lugar na elite, o time ganhou o campeonato nacional em 2014 (quando ainda havia dois torneios em um ano). No ano passado, levou a Copa Sul-Americana, em passou pelo grande rival, o Boca Juniors, a exemplo do que ocorreu este ano nas oitavas de final da Libertadores, no que ficou conhecido como “o jogo da pimenta”.

O Boca decidia a classificação em casa, depois de perder por 1 a 0 no Monumental de Nuñez. No intervalo, torcedores dispararam spray com pimenta caseira no túnel do rival quando os jogadores voltavam a campo. A partida foi suspensa e o River declarado vencedor.

Outro fato marcante da campanha é a dificuldade com que o River se classificou para as oitavas de final. O time obteve sete pontos e conseguiu a passar graças justamente ao Tigres, que já classificado venceu os peruanos do Juan Aurich por 5 a 4 num jogo com várias reviravoltas.

“Passar da primeira fase foi um milagre. Quando eliminamos o Boca, para mim já era um título”, disse o torcedor Esteban Pérez ontem no entorno do Monumental. O River arrancou ainda uma classificação improvável contra o Cruzeiro no Mineirão por 3 a 0, depois de perder por 1 a 0 em casa. O time superou o paraguaio Guarani nas semifinais.

O técnico Marcelo Gallardo demonstrou confiança na conquista, que a seu juízo “não pode escapar”. A dois dias da final, anunciou a escalação. O time chega com vários desfalques, entre eles o melhor jogador, o atacante uruguaio Rodrigo Mora. Gallardo surpreendeu ao escalar Fernando Cavenaghi, de 31 anos, que tem jogado pouco.

Só há ingressos com cambistas. A versão argentina do site Mercado Livre foi tirada do ar pela Justiça ontem depois de vendas de entradas por 40 mil pesos (R$ 15 mil). Não há conferência da identidade do torcedor no ingresso ao Monumental.