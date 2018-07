River Plate confirma Angel Cappa como novo técnico

Após o anúncio do novo treinador, Passarella garantiu que o River Plate irá se recuperar. O time ocupa as últimas posições do Clausura. "Creio que para este momento, Angel Cappa é o técnico adequado. Vamos formar uma equipe competitiva. Coube a mim receber uma herança nefasta, recebi um clube praticamente quebrado", lamentou o dirigente.

Escolhido de maneira unânime pelos diretores do clube, Angel Cappa tem 63 anos e fez boa campanha com o Huracán em 2009, mas deixou o time por divergências com a diretoria. Ele também foi auxiliar de Jorge Valdano no Real Madrid, além de comandar Racing, Universitário (Peru) e Atlante (México). Suas equipes são conhecidas por apresentar um futebol muito técnico.

"A atração do River Plate é muito intensa. Volto ao futebol e ao meu ambiente, é o que mais conheço e mais gosto. Sei que será muito difícil pela situação que a equipe atravessa, mas tentarei recompor o time", garantiu o técnico.