River Plate confirma contratação do atacante Trezeguet

BUENOS AIRES - O River Plate confirmou nesta segunda-feira a contratação do atacante francês David Trezeguet, que já fez bastante sucesso no futebol mundial, principalmente com a camisa da Juventus, da Itália. Agora, ele vai reforçar o tradicional clube de Buenos Aires na disputa da segunda divisão do Campeonato Argentino.

A negociação de Trezeguet já era dada como certa há alguns dias, mas só foi concretizada nesta segunda-feira, quando ele passou por exames médicos em Buenos Aires. O jogador de 34 anos viaja agora para os Emirados Árabes Unidos, para providenciar sua mudança para a Argentina, e será apresentado no dia 4 de janeiro.

Com pai argentino, Trezeguet nasceu na França, mas passou boa parte da infância em Buenos Aires. E foi na própria Argentina que ele começou a carreira de jogador, em 1994, no pequeno Platense. Logo depois, seguiu para o Monaco, na França, de onde foi para a Juventus, clube que defendeu ao longo de 10 temporadas.

Trezeguet saiu da Juventus no ano passado, quando acertou com o pequeno Hércules, onde acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Depois disso, ele teve uma rápida passagem pelo Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos. E agora resolveu aceitar o desafio de defender o tradicional River Plate.

Além do sucesso nos clubes, principalmente na Juventus, Trezeguet teve participação importante na seleção francesa. Ele estava no grupo que conquistou o título da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000. E ainda disputou as duas edições seguintes da Copa, em 2002 e 2006, e mais uma da Eurocopa, em 2004.