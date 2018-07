River Plate derrota o Santa Fe e conquista a Recopa Sul-Americana pela 2ª vez

A festa no estádio Monumental de Nuñez foi grande nesta quinta-feira. Com um gol no início de cada tempo, o River Plate derrotou o Independiente Santa Fe por 2 a 1, em Buenos Aires, e conquistou o título da Recopa Sul-Americana pela segunda vez em sua história. Na ida, na semana passada, na Colômbia, os times haviam empatado sem gols.

O segundo título do River Plate na competição é o segundo consecutivo, pois havia ganhado em 2015 em uma decisão argentina contra o San Lorenzo. Desta vez, o clube de Buenos Aires se credenciou para a final do torneio por ter vencido a Copa Libertadores de 2015. Já o Independiente Santa Fe, campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, segue sem um título de Recopa Sul-Americana. E a Colômbia, também.

O troféu foi o primeiro que o meia Andrés D'Alessandro conquistou desde que foi emprestado pelo Internacional para o River Plate, em fevereiro deste ano. Já o técnico Marcelo Gallardo chegou ao sexto título desde que aceitou dirigir a equipe em 2014. O clube só não conseguiu o Mundial de Clubes da Fifa do ano passado, quando foi derrotado na final pelo Barcelona, no Japão.

Em campo, a pressão exercida pelo River Plate no início da partida foi mortal para os colombianos. Logo aos três minutos, Driussi surgiu livre na pequena área e não teve trabalho para completar o cruzamento de Martínez. O mesmo aconteceu na volta do intervalo. Aos cinco minutos, Maidana cruzou da direita e Alario saltou entre os zagueiros do rival para cabecear com força no ângulo do goleiro Zapata.

Precisando ao menos do empate para levar a decisão para a prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis, o Independiente Santa Fe foi todo ao ataque. Conseguiu diminuir aos 19 minutos, quando o zagueiro Salaberry aproveitou uma bola alçada por Osorio e surgiu em frente ao arqueiro argentino, na pequena área, para descontar. Só que a reação parou por aí e o River Plate ficou com o título.

Competição realizada desde 1989, o Brasil já foi campeão em nove oportunidades. Os vencedores são Internacional (duas vezes), São Paulo (duas vezes), Corinthians, Santos, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro.