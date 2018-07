River Plate divulga lista e dispensa francês Trezeguet Um dos maiores centroavantes da história do futebol francês, David Trezeguet está livre para acertar com qualquer clube para o segundo semestre. Nesta segunda-feira o técnico do River Plate divulgou a lista de atletas que pretende contar para a temporada que se inicia agora na Argentina e o nome do atacante não consta na relação.