River Plate e Racing empatam sem gols pelas oitavas da Libertadores

Em jogo de muitas faltas e pouco futebol, Racing e River Plate não saíram do 0 a 0 na noite desta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo foi disputado na casa do Racing, no estádio El Cilindro, em Avellaneda.

A partida da volta está marcada para o dia 29. O vencedor do confronto poderá cruzar com o Santos nas quartas de final. Para tanto, o time brasileiro precisará superar o Independiente, também da Argentina.

A partida, truncada, foi marcada por faltas, cartões amarelos e até por uma expulsão. Leonardo Ponzio, no fim do primeiro tempo, foi excluído de campo pelo árbitro brasileiro Anderson Daronco. O cartão vermelho desequilibrou o duelo e deixou o Racing melhor em campo, porém os anfitriões não aproveitaram o momento favorável no segundo tempo.

Também nesta quinta, o Atlético Tucumán soube tirar vantagem do fator casa para superar o Atlético Nacional por 2 a 0, diante de sua torcida, também pela ida das oitavas de final da Libertadores.

O time argentino saiu na frente logo aos sete minutos de jogo, com gol de Leandro Díaz após falha do goleiro da equipe colombiana. No segundo tempo, aos 25, Guillermo Acosta ampliou a vantagem dos donos da casa.

A partida da volta será disputada no dia 28, em Medellín, na Colômbia. O vencedor deste confronto poderá ter pela frente o Grêmio nas quartas de final. O atual campeão da Libertadores saiu atrás do Estudiantes em seu confronto ao perder o jogo de ida, na terça-feira, por 2 a 1.