River Plate goleia Colo-Colo na Libertadores, se classifica e ajuda o Fortaleza

O River Plate é mais um classificado às oitavas de final da Copa Libertadores. Garantiu não apenas a vaga, mas a primeira colocação do Grupo F nesta quinta-feira, ao golear o Colo-Colo, por 4 a 0, no Monumental de Núñez. O resultado foi bastante comemorado em Buenos Aires e também no Brasil, pois colocou o Fortaleza na segunda posição da chave, restando uma rodada.

Depois de fazer 2 a 0 na casa do Alianza Lima, na quarta-feira, os jogadores e torcedores do Fortaleza passaram a quinta-feira secando os chilenos e comemoraram bastante a goleada dos argentinos.

Com o resultado, basta um empate ao Fortaleza para classificação às oitavas de final. Depois de ver a vaga bastante distante, agora os comandados de Juan Pablo Vojvoda dependem de suas forças na visita ao Colo-Colo, quarta-feira, no Chile. O jogo será sem presença de torcida por causa de punição ao Colo-Colo - sua torcida agrediu torcedores do River Plate no jogo de ida.

A goleada do River Plate mostra a força do esquadrão argentino, um dos poucos rivais que podem ameaçar a atual hegemonia brasileira na Libertadores. Mesmo necessitando somente de um empate para obter a vaga antecipadamente, e com importantes desfalques por causa de surto de covid-19 ou por suspensão, o time de Marcelo Galhardo foi superior o tempo todo e não encontrou dificuldades para buscar a goleada.

Sem o goleiro Armani, o zagueiro Pinola e os volantes Pochettino e Enzo Pérez, o River iniciou o jogo em cima dos chilenos e criando chances. Mas só conseguiu abrir o marcador aos 41 minutos, com Palavecino. Depois do intervalo, a soberania em campo foi traduzida em mais gols. Nicolás de la Cruz, David Martínez e Barco anotaram em uma bela apresentação em Buenos Aires.