River Plate goleia e volta a ser campeão argentino após seis anos

BUENOS AIRES - Três anos depois de ter sido rebaixado à segunda divisão, o River Plate se consagrou campeão nacional neste domingo ao golear o Quilmes por 5 a 0, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na rodada derradeira do Torneio Final do Campeonato Argentino.

Com mais de 50 mil torcedores no tradicional palco do futebol do país, o River venceu com gols de Fernando Cavenaghi (2), Gabriel Mercado, Cristian Ledesma e Teófilo Gutiérrez, alcançando assim o 35.º título nacional de sua história, se consolidando como o maior campeão argentino.

Com o título, a equipe comandada por Ramon Díaz chegou aos 37 pontos e ficou cinco à frente do Estudiantes e com seis de vantagem sobre o Gimnasia, clubes que chegaram à rodada final ainda com chances de conquistar o título. O Estudiantes acabou derrotado por 2 a 1 pelo Tigre, enquanto o Gimnasia caiu por 1 a 0 diante do Boca Juniors.

Além de comemorar o título nacional, o River Plate também comemorou neste domingo o seu retorno à Copa Libertadores, competição que o clube não jogava desde 2009. Essa também foi a primeira conquista nacional do tradicional time desde 2008, quando tinha Diego Simeone como técnico e astros como Radamel Falcao, Alexis Sánchez e Loco Abreu.