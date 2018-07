O torcedor do River Plate viveu de tudo nas últimas três temporadas. O clube de 113 anos de história conheceu, pela primeira vez, o drama do rebaixamento. Um ano depois, voltou à elite do futebol argentino e, dali a duas temporadas, sagrou-se campeão do Torneio Final ao superar o arquirrival Boca Juniors, em maio passado. A conquista deu ao River a chance de voltar à Libertadores depois de seis anos longe da competição. Agora, a cinco meses do início do torneio continental, a equipe argentina é a líder isolada do Nacional depois de sete rodadas disputadas.

Comandado pelo técnico Marcelo Gallardo, ex-meia do clube entre 1992 e 1999, o time tem quatro pontos de diferença em relação ao Lanús, segundo colocado, mesmo com um jogo a menos no Torneio Transição. Logo no começo da disputa, já chegou à marca de seis vitórias seguidas - na última rodada fez 4 a 1 no Independiente no Monumental de Nuñez e alcançou também o posto de melhor ataque entre os 20 participantes. Teófilo Gutiérrez, autor de sete gols, é o artilheiro máximo. Nesta quinta-feira, o River Plate volta a campo em partida adiada da sétima rodada (enfrentará o Arsenal, de Sarandí, fora de casa).

A boa fase do time argentino também passou pela conquista do supercampeonato, que o colocou frente a frente com o campeão do Torneio Inicial da temporada 2013/2014 - o título ficou com San Lorenzo, que levantou a taça em dezembro do ano passado. No tira-teima, o River fez 1 a 0 e, de quebra, garantiu vaga na Sul-Americana deste ano. A equipe enfrentará o Libertad nas oitavas de final e poderá encontrar um dos brasileiros (Bahia, Goiás, São Paulo e Vitória) na final. O arquirrival Boca Juniors seria um dos possíveis adversários na semi, o que certamente faria a Argentina parar. A briga, agora, é para voltar à rota de título na América do Sul, fato que não ocorre desde 1996, quando a geração de Francescoli, Sorín, Ortega e Crespo conquistou o bicampeonato da Libertadores.