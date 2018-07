River Plate tem grandes jogos contra brasileiros na Libertadores

A partir do começo do ano que vem, o River Plate lutará pelo tricampeonato da Libertadores, no retorno à competição depois de seis anos sem disputá-la. O clube argentino tem tradição no torneio: no total, já disputou 291 jogos em 30 edições, desde 1966, mas amargou fase ruim e ficou por um tempo fora da América. Quando era uma das principais forças da competição sul-americana, o time do Monumental de Nuñez protagonizou alguns confrontos memoráveis contra equipes brasileiras.

Quase sempre, porém, os argentinos levaram a pior. O River acabou eliminado em três semifinais do torneio, por três times diferentes: São Paulo (2005), Palmeiras (1999) e Vasco (1998). Em 1976, a equipe da Argentina foi derrotada pelo Cruzeiro na final, depois de disputar três jogos. O Grêmio também aprontou para cima do clube ao vencê-lo nas oitavas de final da edição de 2002. Em sua nova versão, o River Plate surge na Argentina para retomar seu lugar no futebol sul-americano, e voltar a assombrar a América.

Na boa fase, quem mais sofreu com o time argentino foi o Corinthians. Por duas vezes, o time alvinegro foi eliminado pelo rival na Libertadores, nas edições de 2003 e 2006, sempre na luta por uma vaga nas quartas de final da competição. Em 2003, D'Alessandro comandou o time argentino nas duas vitórias por 2 a 1. Três anos depois, Higuaín marcou dois gols na partida de volta, no Pacaembu, e garantiu a classificação e a vitória por 3 a 1.

Outros três times brasileiros já enfrentaram o River em Libertadores: Atlético-MG (1978), Flamengo (1982) e Paulista de Jundiaí (2006) mediram forças com o 'Gigante de Nuñez' em fases de grupos. Os cariocas venceram as duas partidas. Nos outros confrontos, houve uma vitória para cada lado.

BICAMPEÃO

O atual campeão argentino ergueu a taça da Libertadores duas vezes, em 1986 e 1996. Há 28 anos, sob o comando de Pumpido, Ruggeri, Gallego e Troglio, o time bateu o América de Cali nas duas finais (2 a 1 na Colômbia e 1 a 0 no Monumental de Nuñez). Menos de dois meses depois, levantou a taça mais importante da sua história: a do Mundial de Clubes da Fifa. Na decisão, derrotou o Steaua Bucareste por 1 a 0, com gol do atacante Alzamendi.

Dez anos depois, novo título continental, mais uma vez sobre o América de Cali. Com o time de estrelas (Burgos, Ayala, Aymeida, Astrada, Sorín, Ortega, Gallardo, Francescoli e Crespo), a equipe reverteu a vantagem de um gol obtida pelos colombianos em casa e fez 2 a 0 no Monumental - com dois gols do atacante Crespo. No Mundial da Fifa, a poderosa Juventus, de Zidane e Del Piero, acabou com o sonho do bi mundial ao ganhar por 1 a 0.