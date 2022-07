River Plate é eliminado pelo Vélez Sarsfield na Libertadores após polêmica com VAR brasileiro

O River Plate está eliminado da Copa Libertadores. Os comandados de Marcelo Gallardo não conseguiram superar o compatriota Vélez Sarsfield, nesta quarta-feira, e, assim como rival Boca Juniors, está precocemente desclassificado do principal torneio continental. O empate sem gols no Monumental de Núñez ficou marcado por muita contestação do River por um gol anulado pelo VAR.

Quem estava no comando do árbitro de vídeo era o brasileira Rafael Traci. O mesmo que se envolveu em recente polêmica e acabou afastado após instruir a marcação de um pênalti contra o Botafogo em jogo com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Traci observou um toque de mão do jogador botafoguense. O mesmo aconteceu em Buenos Aires e motivou a anulação do tento que levaria a partida para os pênaltis.

Leia Também CBF remove árbitros do VAR de São Paulo x Palmeiras após atuação polêmica em Inter x Botafogo

Ao identificar um toque de mão no gol do River Plate, assinalado por Matias Suárez, aos 34 minutos do segundo tempo, Traci convocou o árbitro principal, o chileno Roberto Tobar, a analisar o lance à beira do campo. Com a decisão tomada a favor do Vélez Sarsfield, após cerca de cinco minutos de espera, jogadores e comissão técnica do River se revoltaram.

River Plate marcou com Matias Suarez... mas o VAR chamou, e o arbitro anulou por toque de mão de Suarez na hora de cabecear. pic.twitter.com/ARoPLcZJam — Gols Diário (@DiarioGols) July 7, 2022

Com a partida de ida havia terminado com vitória simples do Vélez Sarsfield no estádio José Amalfitani, ao River Plate só interessava a vitória. Por isso, o time de Gallardo tentou de todas as formas. Apesar de amplo domínio da bola, o River só acertou o alvo uma vez em todo o jogo. O Vélez foi mais efetivo, apesar de tampouco balançar as redes. Foram cinco chutes na meta adversária.

Agora, o Vélez Sarsfield duelará com outro argentino nas quartas de final da Copa Libertadores. O Talleres de Córdoba bateu o Colón, por 1 a 0, e conseguiu a classificação histórica para esta fase do torneio. Os duelos acontecem em agosto. Apenas brasileiros e argentinos seguem na disputa da principal taça do continente.