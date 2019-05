River Plate x Athletico: onde assistir ao vivo a final da Recopa

River Plate e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

Transmissão de River Plate x Athletico

River Plate x Athletico-PR terá transmissão ao vivo pelo DAZN e o Estado fará tempo real da partida.

O time paranaense venceu o duelo de ida por 1 a 0, na Arena da Baixada, e precisa de um empate na Argentina para ser campeão. Com o encerramento das competições no futebol argentino, o River Plate não atua desde o confronto de ida com o Athletico-PR. Assim, o duelo desta quarta-feira será o seu último na temporada em que faturou o título da Libertadores.

Atual campeão da Sul-Americana, o Athletico-PR tem priorizado a Recopa com o objetivo de levar o segundo título continental da sua história. No fim de semana, poupou os titulares na derrota por 3 a 2 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.