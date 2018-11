River Plate x Boca Juniors: saiba as datas da final da Libertadores

Após um grande jogo, o Boca Juniors mostrou sua força, arrancou o empate por 2 a 2 do Palmeiras, no Allianz Parque, e se garantiu na decisão da Copa Libertadores. Na terça-feira, o River Plate já havia eliminado o Grêmio e garantido a vaga para a decisão. Será a primeira vez na história da competição que dois times argentinos vão decidir o título. As finais da Libertadores estão marcadas para acontecer nos dias 7 e 28 de novembro (o segundo jogo pode mudar a data).

O primeiro jogo da decisão acontece no dia 7 de novembro, em La Bombonera, casa do Boca. Já o duelo da volta aconteceria no dia 28 do mesmo mês, mas pode ter a data alterada, pois dois dias depois terá início a reunião do G20 (príncipais países do mundo), em Buenos Aires e o evento acontecerá próximo do estádio do River. Caso a partida seja adiada, a finalíssima da competição continental deverá ocorrer no dia 5 de dezembro, no estádio Monumental de Núñez.

Os rivais argentinos chegam na decisão com a campanha idêntica sendo seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Eliminados da Libertadores, Palmeiras e Grêmio, os semifinalistas, agoram focam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time alviverde lidera a competição nacional e o clube gaúcho está em quinto e briga para se aproximar das primeiras colocações.