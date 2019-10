River Plate x Boca Juniors: transmissão do jogo pela semifinal da Libertadores

River Plate e Boca Juniors fazem nesta terça-feira mais um capítulo de um dos clássicos de maior rivalidade em todo o mundo. Os dois maiores clubes da Argentina se enfrentam a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

River Plate x Boca Juniors terá transmissão pelo canal SporTV, que também vai passar o jogo pelo seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real do clássico. O jogo da volta está marcado para acontecer no dia 22 de outubro e o vencedor deste duelo pegará Grêmio ou Flamengo na decisão, clubes que fazem a outra semifinal.

A decisão da Libertadores do ano passado foi entre River x Boca e o confronto ficou marcado pela confusão no jogo de volta. Torcedores do River apedrejaram o veículo que levava a delegação do Boca e alguns atletas chegaram a ficar feridos. O incidente fez com que a partida fosse realizada no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, e o River foi o campeão.

Na última rodada do Campeonato Argentino, o Boca Juniors empatou em 1 a 1 com o Newell´s Old Boys enquanto o River venceu fora de casa o Gimnasia por 2 a 0.