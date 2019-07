River Plate x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Em mais um duelo entre Brasil x Argentina, o Cruzeiro visita o River Plate nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será realizada no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e o duelo da volta está marcado para o dia 30 de julho.

River Plate x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também passará online em seu site e aplicativo.

Na fase de grupos, o Cruzeiro foi líder do Grupo B, com 15 pontos, seguido pelo Emelec (9), Deportivo Lara (5) e Huracán (4). O River foi o segundo do Grupo A, com 10 pontos. O Inter foi o líder com 14, o Palestino fez 7 e o Alianza Lima 1.

No Brasileirão, o Cruzeiro vem de um empate sem gols com o Bahia, em jogo disputado no último sábado.