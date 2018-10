River Plate x Grêmio: horário: onde assistir ao vivo a semifinal da Libertadores

River Plate x Grêmio se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores. O vencedor deste confronto vai enfrentar o classificado de Boca Juniors x Palmeiras, que fazem o primeiro jogo da semi na quarta-feira.

River Plate x Grêmio terá transmissão dos canais Fox Sports e SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. Para chegar na semifinal, as duas equipes tiveram pouca dificuldade nas quartas de finais e campanhas parecidas ao longo da competição.

O Grêmio foi o líder do grupo 1, com 14 pontos, sendo quatro vitórias e dois empates. Em seis jogos, marcou três gols e levou apenas dois. Nas oitavas de final, perdeu para o Estudiantes-ARG por 2 a 1 e depois venceu por 2 a 1, em casa e fez 5 a 3 nos pênaltis. Nas quartas de final, outro argentino pelo caminho. Fez 2 a 0 no Atlético Tucumán fora de casa e goleou em casa por 4 a 0. No total, foram sete vitórias, dois empates e uma derrota.

O River Plate também acabou como líder do grupo 4, com 12 pontos, sendo três vitórias e três empates. Nas oitavas, empatou sem gols com o Racing-ARG e depois fez 3 a 0 no rival argentino. Nas quartas, mais um compatriota no caminho, o Independiente. Outro empate por 0 a 0 e vitória por 3 a 1 sobre o Independiente.

A equipe brasileira foi recebida com muita festa em Buenos Aires.