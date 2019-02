River Plate x Santos: onde assistir ao vivo a partida pela Sul-Americana

River Plate-URU e Santos jogam nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana. A partida de volta está marcada para o dia 26 de fevereiro. Um fato curioso é que a partida terá os comentários do técnico português, José Mourinho.

Onde assistir River Plate-URU x Santos?

A partida terá a transmissão do canal online DAZN e acompanhamento em tempo real do Estado. Segundo o regulamento da Sul-Americana, o classificado do confronto será colocado em um novo sorteio, com todos os participantes que também avançaram no torneio. O Santos vem embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, resultado que manteve a equipe comandada por Jorge Sampaoli na liderança, com folga, no Grupo A do Campeonato Paulista. Já o River Plate estreia na temporada. O time uruguaio fez apenas amistosos neste ano e fará seu primeiro jogo oficial.

No Campeonato Uruguaio da temporada passada, o River ficou na modesta 13ª colocação - são 16 times participantes -, com 15 pontos em 15 jogos. O primeiro colocado da competição foi o Peñarol, com 36.